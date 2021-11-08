В Екатеринбурге задержали мужчину, который отбирал телефоны у жителей Чкаловского района

В начале ноября злоумышленника удалось задержать, после чего он тут же признался в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 29-летнего жителя Кировграда, которого подозревают в серии грабежей в Чкаловском районе уральской столицы. В середине октября в полицию обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный отобрал у его сына на улице телефон. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей. После этого он предложил выкупить аппарат и потребовал две тысячи.

- Как установили сотрудники полиции, задержанный также причастен к хищению мобильного телефона на улице Братской, совершенному днем 21 октября. На этот раз ущерб составил 30 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В начале ноября злоумышленника удалось задержать, после чего он тут же признался в содеянном и рассказал, что гаджеты он успел продать, а полученные деньги потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ведется расследование.