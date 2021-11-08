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Общество8 ноября 2021 17:03

В Нижнем Тагиле больше ста человек привлекли к ответственности за нарушение антиковидных мер

Горожане не хотели носить маски и предоставлять QR-коды в общественных местах
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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С нарушителями проводили профилактические беседы

С нарушителями проводили профилактические беседы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле во время нерабочих дней, которые длились с 30 октября по 7 ноября, полицейские составили 133 административных протокола из-за нарушений антикоронавирусных мер. Ежедневно контрольные группы совместно с сотрудниками МВД проводили проверки в общественных местах.

Проверками были охвачены 855 объектов. В их числе 656 организаций торговли и потребительского рынка: предприятия общественного питания, бытового обслуживания, торговые центры, учреждения сферы культуры (театры, музеи и кинотеатры), - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

С нарушителями проводили профилактические беседы. В большинстве случаев нарушители не хотели предоставлять QR-коды о вакцинации, а также надевать также средства индивидуальной защиты.