В Екатеринбурге у предпринимателя изъяли больше двух тысяч пачек контрафактных сигарет

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге у местного предпринимателя изъяли больше двух тысяч пачек контрафактных сигарет. Полицейские навестили торговую точку на улице Баумана, которая находится на Эльмаше. При этом сотрудники правоохранительных органов были удивлены, когда обнаружили некоторые наименования продукции, которые уже давно исчезли из продажи.

- Примечательно, что помещение, в котором осуществлялась продажа, не предназначено для торговли табаком, а используется как платная туалетная комната. Помимо этого часть товара не имела акцизных марок, другие акцизы имели признаки подделки, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас полиции проводит проверку из-за нарушения антитабачного законодательства, им предстоит выяснить, кто поставлял нелегальный товар в уральскую столицу, а также другие обстоятельства незаконной деятельности.