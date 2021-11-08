МЧС предупредило уральцев о сильном ветре и гололеде

МЧС напоминает пешеходам, что из-за скользких дорог лучше выходить из дома пораньше, чтобы никуда не торопиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 8 и 9 ноября ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололед. Об этом предупредило МЧС по региону.

Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Спасатели призывают уральцев соблюдать меры безопасности в период непогоды.

8 и 9 ноября мокрый снег возможно будет налипать на проводах. Это может привести к авариям и нарушению энергоснабжения. Свердловчанам стоит отходить от стен домов, потому что с крыш и балконов может упасть шифер.

Водителям спасатели советуют не оставлять свои машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Кроме того, автомобилистам в период непогоды нужно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Также им следует сменить резину на зимнюю.

МЧС напоминает пешеходам, что из-за скользких дорог лучше выходить из дома пораньше, чтобы никуда не торопиться. Помимо этого, ведомство рекомендует жителям области отказаться от работ на высоте и на открытом воздухе. Отказаться стоит и от походов.

Ранее синоптики сообщили, что в Екатеринбурге с 8 по 10 ноября ожидается мокрый снег и дождь. В этот период в Свердловской области ожидается похолодание ночью до -12°C.

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