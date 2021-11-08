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Общество8 ноября 2021 15:48

В Нижнем Тагиле возобновили движение по мосту на улице Красноармейской

По обновленному путепроводу уже проехали первые автомобили
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По обновленному путепроводу уже проехали первые автомобили

По обновленному путепроводу уже проехали первые автомобили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле дорожники возобновили движение по мосту на улице Красноармейской, который ремонтировали в последние несколько недель. Специальная комиссия приняла объект без каких-либо замечаний. По обновленному путепроводу уже проехали первые автомобили.

- Претензий к подрядчику не возникло. Акт о временном открытии движения по После обеда подрядчики убрали забор и строительный мусор. Затем очистили мостовой переход от снега и вывезли с объекта водоналивные барьеры, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

После завершения реконструкции этого моста у мэрии появляется право на перевод его из разряда временного сооружения. Чтобы мосту присвоили статус постоянно действующего, по словам специалистов, предстоит провести серьезную работу по его документальному оформлению.