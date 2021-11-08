Более 28 тыс. деревьев и кустарников высадили свердловские железнодорожники в рамках экологических программ с начала года

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

С начала 2021 года, объявленного в ОАО «РЖД» Годом экологии, сотрудники Свердловской железной дороги совместно с представителями лесхозов высадили более 28 тыс. деревьев и кустарников (саженцы ели, сосны, березы, яблони, сирени, барбариса, черемухи, чубушника, кизильника). Наиболее масштабные мероприятия по озеленению в этом году проводились в лесных массивах в окрестностях городов Верещагино, Чусового, Нижнего Тагила, Серова, Сургута и др. Сезон посадки деревьев завершен, работы будут продолжены будущей весной.

Напомним, высадку зеленых насаждений на территории железнодорожных предприятий, в полосе отвода и в окрестностях населенных пунктов сотрудники СвЖД проводят ежегодно в рамках экологических субботников. Компания поддерживает и эколого-просветительские проекты. К примеру, в этом году на основных вокзалах Свердловской магистрали были открыты выставки, рассказывающие об уникальных природных объектах.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Экспозиция, представленная на вокзале Екатеринбург была посвящена природному парку «Оленьи ручьи», на вокзале Пермь-2 – Вишерскому заповеднику. До конца года аналогичные выставки пройдут в Тюмени и Нижнем Тагиле и будут рассказывать соответственно о Верхне-Тазовском и Висимском заповедниках.

В рамках экологической стратегии холдинга реализуется комплекс мероприятий, направленных на последовательное снижение техногенного влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. Среди основных направлений работы на СвЖД в текущем году – минимизация шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта, развитие ресурсосберегающих и малоотходных технологий, благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к производственным объектам и административным зданиям.