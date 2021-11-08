В список вошли восемь компаний, критерием для которых стала задержка более чем на 15 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний по итогам весенне-летнего сезона этого года. В список вошли восемь компаний, критерием для которых стала задержка более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.

Возглавила список пунктуальности авиакомпания UTair. «Серебро» досталось Red Wings, третью строчку уверенно занял «Аэрофлот», сюда же входят «Победа» и «Россия». На последнем месте оказались «Уральские авиалинии», их лайнеры задерживаются чаще всего.

- Период весенне-летней навигации – самый активный в авиационной среде. Именно на сезон отпусков приходится максимальный пассажиропоток и пиковые нагрузки, которые являются проверкой пунктуальности авиакомпаний, - уточнили в пресс-службе «Кольцово».