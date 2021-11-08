Уральская компания выплатила долг по зарплате в 9 млн рублей только после вмешательства прокуратуры

Надзорное ведомство отправило материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вмешательства прокуратуры Каменского района ООО «ТК «Система» выплатило долг по зарплате перед работниками на общую сумму в 9,2 миллиона рублей. Об этом сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.

- На предприятии с января по июнь 2021 года образовалась задолженность по заработной плате перед 168 работниками организации, - говорится в сообщении.

Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства. После мероприятий ведомство внесло представление компании об устранении нарушений. Также прокуратура возбудила дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Кроме того, ООО «ТК «Система» назначили штраф в 20 тысяч рублей.

Помимо этого, надзорное ведомство отправило материалы в следственные органы для возбуждения дела по части 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Задолженность по зарплате погашена в полном объеме.

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