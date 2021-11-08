В Екатеринбурге скончался бывший глава Кировского РУВД

Прощание с бывшим полицейским пройдет 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел. Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге в возрасте 63 лет скончался бывший глава Кировского РУВД, полковник Сергей Грибоедов. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Грибоедов проработал в полиции 26 лет. В 1978 год он стал выпускником Свердловского юридического института и был назначен следователем в УВД Горьковской области. В 1982 году его перевели на аналогичную должность в Кировское РУВД Екатеринбурга.

- Он всегда был один из лучших по профессии, за что неоднократно поощрялся. Его преданность профессии и профессионализм не остались незамеченными. В итоге 5 ноября 1993 года он возглавил Кировское РУВД, - рассказал Горелых.

Он отметил, что Грибоедов был награжден за свою службу медалями второй и третьей степени. Прощание с бывшим полицейским пройдет 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел России в 12:30 на Михайловском кладбище.

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