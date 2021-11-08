В нерабочие дни на Урале сотрудники ГИБДД пресекли почти 20 тысяч нарушений

За минувшую неделю автоинспекторы пресекли больше 200 опасных выездов на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В нерабочие дни в Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции пресекли почти 20 тысяч нарушений правил дорожного движения пешеходами и водителями. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- Среди них около тысячи фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и водителями, не имеющими права управления, - говорится в сообщении.

За минувшую неделю при патрулировании трасс автоинспекторы пресекли больше 200 опасных выездов на встречную полосу, около 300 нарушений правил перевозки детей и четыре тысячи случаев, когда водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Нетрезвого водителя сотрудники ГИБДД поймали в Краснотурьинске. Они потребовали остановиться машину Lada. Однако автомобиль продолжил движение. Сотрудники отправились преследовать его. Через некоторое время водитель остановился. За рулем оказалась пьяная 41-летняя женщина.

Она объяснила, что поехала искать своего мужа, который отмечал день рождения. В отношении женщины составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Его должны будут рассмотреть в суде. Машин отправили на спецстоянку.

Еще одну пьяную женщину-водителя сотрудники ГИБДД остановили ночью на трассе «Кировград-Карпушиха». Она управляла машиной «ВАЗ» и ехала в Кировоград, чтобы купить алкоголь. От 36-летней женщины за рулем сильно пахло спиртным. Выяснилось, что также у нее нет прав. Машина принадлежала ее знакомым.

Сама женщина объяснила, что взяла ключи от автомобиля, пока ее знакомые спали. На нее составили протокол по части 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Машину отправили на спецстоянку.

А на трассе «Пермь-Екатеринбург» в Ачитском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль Skoda. За рулем был пьяный 42-летний мужчина. Водитель оказался жителем Екатеринбурга. Он объяснил, что перед поездкой в Пермь к своей возлюбленной выпил бутылку крепкого алкоголя. На мужчину составили протокол, а машину отправили на спецстоянку. Водитель отправился в Пермь к любимой уже на такси.

В Лесном нетрезвый водитель «ВАЗ-21150» повредил два припаркованных автомобиля и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Однако они его догнали.

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