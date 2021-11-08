Екатеринбургских школьников отправили на дистант до 13 ноября

Родители, которые обратятся по вопросам обучения с применением дистанционных образовательных технологий, могут получить для своего ребёнка индивидуальный учебный маршрут на неделю с 8 по 13 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент образования Екатеринбурга поручил школам отправить учеников 5-11 классов на дистант до 13 ноября. Об этом стало известно после встречи недовольных родителей с главой департамента Константином Шевченко.

- Также департамент рекомендовал директорам школ обеспечить консультирование учеников и их родителей по вопросам осуществления образовательного процесса и организовать выдачу школьникам технических средств обучения, не имеющим таковых, - сообщили в мэрии.

Ранее стало известно, что УрФУ переходит на дистант до конца календарного года.