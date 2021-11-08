В Екатеринбурге водитель иномарки влетел в крыльцо дома

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге днем, 8 ноября, водитель иномарки вылетел на тротуар и въехал в крыльцо здания. ДТП произошло на перекрестке Крауля – Викулова.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар с последующим столкновение с крыльцом, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Также там отметили, что водитель имел признаки опьянения и не имел водительского удостоверения.

Напомним, 7 ноября в Екатеринбурге неустановленный водитель на Hyundai Solaris въехал в припаркованные автомобили и скрылся. Инцидент произошел возле дома на Академика Шварца, 14. Всего пострадало шесть машин. Сейчас водителя разыскивает полиция.

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