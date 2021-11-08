С начала ноября из Екатеринбурга вывезли 181 тонну грязи и 343 тонны мусора

С начала ноября израсходовали 396 тонн противогололедных материалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала ноября 2021 года коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 181 тонну грязи и 343 тонны мусора. Об этом сообщает мэрия.

- Для поддержания нормативного состояния проезжих частей и пешеходных зон специалисты израсходовали 396 тонн противогололедных материалов и 282 тонны фракционного песка, - говорится в сообщении.

Каждый день на уборку улиц Екатеринбурга в среднем выходили 414 рабочих и 257 единиц техники. А 7 ноября в дневной уборке участвовали 302 рабочих и 113 единиц техники. В том числе были задействованы 15 комбинированных дорожных машин (КДМ), 26 тракторов, 37 самосвалов, 12 фронтальных погрузчиков и восемь вакуумных единиц.

Ночью на уборку вышли 18 КДМ, 40 тракторов, 42 самосвала, бульдозер и пять вакуумных единиц техники. Также участвовали 87 дорожных рабочих. За минувшие сутки на полигоны вывезли 40,5 тонны мусора, 31 тонну грязи и 829 тонн снега. Кроме того, коммунальщики потратили 9,4 тонны противогололедных материалов и фракционного песка.

8 ноября на уборку выйдут 325 рабочих и 116 единиц техники. В том числе в понедельник будут работать 17 КДМ, 33 трактора, 36 самосвалов и 13 фронтальных погрузчиков.

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