В нерабочие дни на Урале составили почти две тысячи протоколов на нарушителей правил эпидбезопасности

В 4 700 единицах общественного транспорта проверили соблюдение масочного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в нерабочие дни контрольные группы составили 1 969 протоколов на уральцев, которые нарушили правила эпидбезопасности. Из них 517 приходятся на жителей Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики региона.

- К этому относится несоблюдение требований о масочном режиме и предъявлении посетителями QR-кодов о вакцинации в COVID-free зонах, - говорится в сообщении.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года контрольные группы проверили 21 803 объекта в Свердловской области. В том числе проверки коснулись торговых центров, магазинов розничной торговли и оказания услуг.

В 4 700 единицах общественного транспорта проверили соблюдение масочного режима. Также контрольные группы провели больше 24 тысяч профилактических бесед. Продолжается ежедневный контроль соблюдения масочного режима в пунктах вакцинации.

С 30 октября в Свердловской области усилили проверки соблюдения правил эпидбезопасности в общественных местах. 380 контрольных групп вышли на рейды по ТЦ, супермаркетам, кафе, ресторанам, общественному транспорту, объектам спорта и культуры. Кроме того, 7 ноября контрольные группы проверили больше 20 автосалонов.

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