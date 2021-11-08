На Урале выявили еще 732 новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердился еще у 732 человек. Из них 138 случая приходятся на Екатеринбург, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрировали в Алапаевске, Сосьве, Реже, Нижней Салде, Первоуральске, Бисерти, Дегтярске, Новой Ляле, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Карпинске, Североуральске и других населенных пунктах региона.

С начал пандемии коронавирус нашли у 163 211 уральцев. Полностью вылечиться смогли 146 061 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 507 свердловчан.

По последним данным, состояние 937 жителей региона оценивается как тяжелое, 598 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. Кроме того, 503 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Состояние 8 436 уральцев оценивается средней тяжестью. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Помимо этого, за минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек. С начала пандемии от инфекции умерли 7 705 свердловчан.

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