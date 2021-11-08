Уральцы смогут увидеть в ноябре мини-парад планет

Четыре планеты можно будет увидеть невооруженным глазом Фото: Влад КОМЯКОВ

Жители Свердловской области смогут увидеть мини-парад планет с 8 по 11 ноября 2021 года. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- 8 ноября луна окажется рядом с Венерой. Найти ее будет непросто. Луна и Венера располагаются низко над горизонтом в юго-западной части неба. До заката эта пара будет видна на фоне вечерней зари, - написал он в паблике «Календарь астрономических явлений на Урале» «ВКонтакте».

Во вторник, 9 ноября, луна расположится между Венерой и Сатурном. Восточнее Сатурна можно будет увидеть Юпитер. При этом все планеты будет разделять примерно одинаковое расстояние.

Фото: паблике «Календарь астрономических явлений на Урале» «ВКонтакте»

10 ноября луна окажется в пяти градусах от Сатурна. А на следующий день она будет в пяти градусах от Юпитера.

- Все эти планеты видны невооруженным глазом, но погода позволит их увидеть, по-видимому, только в четверг, - рассказал «КП Екатеринбург» Санакоев.

Ученый отметил, что термином «парад планет» любители называют явление, когда четыре светила находятся в секторе десяти градусов. С 8 по 11 ноября планеты будут находиться в секторе 50 градусов.

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