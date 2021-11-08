Свердловские спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед

Средняя толщина льда сейчас не превышает 2-5 сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области холодать стало совсем недавно, однако водоемы и реки уже начали покрываться ледяной коркой, а люди начали выходить на нее, забывая об опасности тонкого льда. Поэтому спасатели МЧС напомнили свердловчанам о правилах безопасного поведения возле водоемов и на них в осенний период.

- Если вы отдыхаете с детьми, будьте особенно бдительны, не оставляйте их без присмотра и еще раз расскажите о коварстве водной стихии. Не позволяйте детям самостоятельно гулять по берегам водоемов, а тем более - выходить на лед, - напомнили в МЧС. - Если вы рыбачите не забудьте надеть спасательный жилет, средства самоспасения и не злоупотребляйте алкоголем. Статистика говорит, что чаще всего на воде гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения.

По данным МЧС, сейчас средняя толщина льда не превышает 2-5 сантиметров. По берегам водоемов выставляются запрещающие аншлаги «Выход на лед запрещен».

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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