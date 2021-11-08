На новом терминале «Газпромнефть» в Нижнем Тагиле рабочему оторвало голову

Мужчина работал оператором по сливу топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Руднике имени III Интернационала на нефтебазе компании «Газпромнефть» погиб 40-летний рабочий Антон Сухарев. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Мужчина работал оператором по сливу топлива. Смертельный инцидент произошел 6 ноября 2021 года. Сухарев до этого работал ночью за своего напарника, а в день смерти вышел в свою смену.

Смертельный инцидент произошел 6 ноября 2021 года. Фото: паблик «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

- Он на погрузчике триггер перевозил бочки с присадкой. Оператор по сливу не может работать на погрузчике, но перевезти бочки его попросило начальство и он не смог отказать, - рассказал паблику источник.

По его словам, Сухарев нарушил технику безопасности и высунул голову в боковое окно. В это время начал подниматься ковш, который отрубил мужчине голову.

Ранее в Нижнем Тагиле скончался 48-летний Вадим Федоров. Мужчина работал монтажник в цехе № 816 на «Уралвагонзаводе». Он получил травму 25 октября 2021 года на производстве. Его доставили в больницу. Врачи пытались спасти его, но в субботу, 30 октября, Федоров скончался.

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