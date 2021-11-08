В Екатеринбурге предложили лишить Павла Дацюка звания почетного гражданина

Депутат хочет добиться, чтобы вопрос о лишении звания Дацюка рассмотрели на заседании комиссии, а затем в Гордуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев предложил лишить извсетного хоккеиста Павла Дацюка звания почетного гражданина. Он попросил председателя комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике рассмотреть этот вопрос.

- Фирма, к деятельности которой имеет отношение почетный гражданин и хоккеист Павел Дацюк, сносит старинный дом, находящийся в охранной зоне. Цель - заработать денег на строительстве очередной стекляшки, - написал депутат на своей странице в Facebook.

Кисилев считает, что гостиница «Радиус-2», как и первый «Радиус», не будет украшением городского ландшафта. При этом он уверен, что строительство здания нанесет ущерб. Депутат заявил, что застройщик не учел интересы Екатеринбурга и не согласовал снос с мэрией.

- На охранную зону наплевали. Теперь вопрос: может ли после этого бизнесмен Павел Дацюк оставаться почетным гражданином Екатеринбурга? Я думаю, что нет, - написал Кисилев.

Депутат отметил, что звание почетного гражданина это высшая степень признательности города. Он хочет добиться, чтобы вопрос о лишении звания Дацюка рассмотрели на заседании комиссии, а затем в Гордуме.

Дом на улице Малышева, 38б выкупила компания «Алми» - застройщик апартаментов Radius Central House за «Домом контор». Фирма планирует построить там 30-этажную гостиницу «Радиус-2». Совладельцами «Алми» являются Александр Трунтаев и Павел Дацюк.

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