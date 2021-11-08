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Общество8 ноября 2021 9:59

Рыбак из Екатеринбурга едва не провалился под лед в Челябинской области

Пока мужчина рыбачил, погода изменилась, и лед начал таять
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Мужчина позвонил спасателям, когда заметил, что лед начал таять

Мужчина позвонил спасателям, когда заметил, что лед начал таять

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбак из Екатеринбурга едва не провалился под лед в Челябинской области. Все произошло в субботу, 6 ноября в Кунашакском районе на озере Куракли-Маян. Избежать трагедии во время рыбалки удалось благодаря местному участковому.

- К месту ЧП выехали сотрудники пожарной охраны, Кыштымского отряда областной ПСС, полиции. Но ближе всех оказался и успел безопасно вывести рыбака со льда местный участковый, - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Екатеринбуржец вышел на лед озера днем, поставил палатку и стал рыбачить. К вечеру погода изменилась, прошел дождь и лед начал проваливаться. Тогда мужчина не на шутку испугался, позвонил на телефон единой дежурно-диспетчерской службы по телефону 112 и попросил о помощи.