Мужчина позвонил спасателям, когда заметил, что лед начал таять Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбак из Екатеринбурга едва не провалился под лед в Челябинской области. Все произошло в субботу, 6 ноября в Кунашакском районе на озере Куракли-Маян. Избежать трагедии во время рыбалки удалось благодаря местному участковому.

- К месту ЧП выехали сотрудники пожарной охраны, Кыштымского отряда областной ПСС, полиции. Но ближе всех оказался и успел безопасно вывести рыбака со льда местный участковый, - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Екатеринбуржец вышел на лед озера днем, поставил палатку и стал рыбачить. К вечеру погода изменилась, прошел дождь и лед начал проваливаться. Тогда мужчина не на шутку испугался, позвонил на телефон единой дежурно-диспетчерской службы по телефону 112 и попросил о помощи.