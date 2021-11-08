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Общество8 ноября 2021 9:25

«Екатеринбурггаз» подарил газовую плиту нуждающейся горожанке

На день рождения принято принимать подарки, а «Екатеринбурггаз» по случаю своего 63-летия делает подарки потребителям газа.
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Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

В частности, новую газовую плиту получила жительница многоквартирного дома по ул. Молодежи.

У Эльзы Панфёровой в октябре 2021 года проводилось техническое обслуживание газового оборудования. В ходе проверки была выявлена серьезная неисправность плиты, из соображений безопасности подачу голубого топлива на опасный прибор приостановили. Приобрести новую плиту женщина не может: Эльза – инвалид I группы, передвигается с помощью инвалидного кресла. За помощью горожанка обратилась в «Екатеринбурггаз» и была включена в благотворительную программу компании. Специалисты газовой службы установили в квартире современную газовую плиту Darina с очень полезной функцией «газ-контроль» - в случае затухания пламени подача газа прекращается, утечка голубого топлива исключена. Также в квартире бесплатно заменили кран опуска и газовый шланг.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

«Я от всего сердца благодарю «Екатеринбурггаз», вы сделали мою жизнь комфортнее и немного легче. Сейчас подробно изучу инструкцию и приготовлю обед на новенькой плите», - сказала Эльза.

Благотворительная акция по замене газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации проходит в уральской столице по личной инициативе генерального директора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова с 2014 года. За это время ее участниками стали более 250 пожилых жителей города.