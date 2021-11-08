На берегу Шарташа нашли человеческий череп

На место, где нашли череп, выезжала следственно-оперативная группа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга на берегу Шарташа, недалеко от базы отдыха «Карасики» нашли человеческий череп. О жуткой находке они сообщили в полицию.

- Сообщение поступило в отдел полиции № 2. На место выезжала следственно-оперативная группа. Дальнейшую проверку будет проводить Следственный комитет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УВМД.

Предварительно установлено, что с момента смерти человека, чей череп нашли горожане, прошел длительный период времени.

Обстоятельства обнаружения черепа устанавливают следователи СКР по Кировскому району Екатеринбурга.

Напомним, в конце октября человеческий череп нашли на берегу Исети. Специалисты не исключают, что он пролежал в воде около двух лет.

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