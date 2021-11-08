Екатеринбург засыпет мокрым снегом

9 ноября в Екатеринбурге воздух днем прогреется до +5°C Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 8 по 10 ноября ожидается мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

В понедельник, 8 ноября, в городе будет облачно с прояснениями. Ночью должен был пройти мокрый снег, а температура составляла 0… -2°C. Днем синоптики не ожидают существенных осадков. Воздух прогреется до +2… +4°C. Ветер будет юго-западный 6-11 метров в секунду. Порывы могут достигать 14 метров в секунду.

9 ноября в Екатеринбурге погода будет облачной с прояснениями. Ожидается мокрый снег, днем временами может идти дождь. Температура воздуха ночью составит -1… +1°C. Днем она поднимется до +3… +5°C. Ветер будет юго-западный, западный 7-12 метров в секунду.

В среду, 10 октября, синоптики предсказывают переменную облачность, небольшой снег и мокрый снег. Столбики термометров в Екатеринбурге ночью покажут -1… -3°C. Днем воздух прогреется до +1… -1°C. Ветер будет северо-западный, западный 5-10 метров в секунду.

В Свердловской области с 8 по 10 ноября ожидается похолодание ночью до -12°C. Также синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь.

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