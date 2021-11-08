Начальник СвЖД: Работы на площадке ОЭЗ «Титановая долина» ведутся с опережением графика

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

– Работы на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», где идет строительство новой железнодорожной станции Промышленная, ведутся с опережением графика, – отметил начальник Свердловской магистрали Иван Колесников по итогам посещения объекта.

Полностью проведена отсыпка земляного полотна под монтаж рельсошпальной решетки, завершается строительство здания станции (объединенный пост ЭЦ). Укладка станционных путей будет завершена до конца текущего года. Также до конца года планируется закончить возведение здания станции, чтобы в зимний период приступить к внутренним работам.

В первой половине 2022 года путевое развитие станции Промышленная планируется завершить, заработает прилегающая к ней контейнерная площадка. Станция сможет принимать полувагоны, 20-ти и 40-футовые контейнеры, что позволит доставлять по железной дороге материалы и оборудование, необходимые для строительства объектов резидентов «Титановой долины».

Напомним, СвЖД ведет строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Титановая долина» в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области. На площадке «Титановой долины» появится промышленная станция, включающая 12 путей, контейнерную площадку и подъездной путь длиной 7,3 км к станции Верхняя Салда (является точкой примыкания к инфраструктуре общего пользования). В рамках развития станции Верхняя Салда будет построено два дополнительных пути, выполнено переустройство систем электрификации и управления движением поездов. Завершить работы планируется в 2022 году.

Вновь создаваемая железнодорожная инфраструктура позволит организовать транспортное обслуживание промышленных площадок резидентов «Титановой долины» на качественно новом уровне, с учетом передовых технологий холдинга «РЖД». Обе станции будут иметь ключевое значение для перспективных объемов перевозок грузов местных предприятий. Напомним, совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов «Титановой долины» оценивается в 500 тыс. тонн грузов в год.