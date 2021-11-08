В Екатеринбурге водитель иномарки въехал в припаркованные машины и скрылся

Инспекторы ГИБДД разыскивают водителя, скрывшегося с места аварии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге накануне, 7 ноября, неустановленный водитель на Hyundai Solaris въехал в припаркованные автомобили. Инцидент произошел возле дома на Академика Шварца, 14. Всего пострадало шесть автомобилей - Nissan Murano, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Sportage, Kia Rio и Hyundai Tucson.
- По данному факту проводятся розыскные мероприятия, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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