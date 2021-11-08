Уральца приговорили к 7 годам колонии строгого режима за нападение на пенсионерку

Также суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал с осужденного 18,6 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском местного жителя Андрея Дубровских приговорили к семи года колонии строгого режима за разбойное нападение на 67-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 17 апреля 2021 года около 15:00. Дубровских был в подъезде на улице Жуковского, 4. Мужчина был пьян и хотел раздобыть деньги. Он подошел к квартире незнакомой ему пенсионерки и постучался в дверь.

- Женщина, не осведомленная о преступных намерениях осужденного, открыла дверь, после чего последний напал на нее, закрыл дверь изнутри, тем самым незаконно проник в жилище потерпевшей, - говорится в сообщении прокуратуры.

Дубровских выхватил из рук пенсионерки 600 рублей. После этого он взял на кухне нож. Мужчина угрожал женщине и требовал у нее деньги и сережки. Пенсионерка отдала злоумышленнику 18 тысяч рублей и серьги стоимостью в четыре тысячи рублей. Получив желаемое, Дубровских скрылся с места.

Суд признал Андрея Дубровских виновным по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, с применением предмета используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище). Также суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал с осужденного 18,6 тысячи рублей. Также пенсионерке вернули сережки. Приговор пока не вступил в силу.

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