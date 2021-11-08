В Екатеринбурге мужчина попал под машину и получил переломы обеих ног

Пешехода госпитализировали в ОКБ №1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 42-летний мужчина получил серьезные травмы, попав под колеса иномарки. ДТП произошло накануне днем, 7 ноября.

- В 15:45 по адресу Водительский проезд 20/2 водитель автомобиля Volkswagen Golf 1987 года рождения, двигаясь по Объездной дороге со стороны 8 марта в сторону Щербакова, совершил наезд на препятствие - бордюрный камень, с последующим наездом на пешехода, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пешехода госпитализировали в ОКБ №1. Медики диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую и сочетанную травмы, а также переломы обеих ног.

По данным ГИБДД, водитель Volkswagen Golf ездит за рулем девять лет. В момент аварии он был трезв - это подтвердило медосвидетельствование на алкоголь.