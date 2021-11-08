Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 7:39

В Екатеринбурге мужчина попал под машину и получил переломы обеих ног

Водителя иномарки отбросило на пешехода после наезда на препятствие
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пешехода госпитализировали в ОКБ №1

Пешехода госпитализировали в ОКБ №1

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 42-летний мужчина получил серьезные травмы, попав под колеса иномарки. ДТП произошло накануне днем, 7 ноября.

- В 15:45 по адресу Водительский проезд 20/2 водитель автомобиля Volkswagen Golf 1987 года рождения, двигаясь по Объездной дороге со стороны 8 марта в сторону Щербакова, совершил наезд на препятствие - бордюрный камень, с последующим наездом на пешехода, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пешехода госпитализировали в ОКБ №1. Медики диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую и сочетанную травмы, а также переломы обеих ног.

По данным ГИБДД, водитель Volkswagen Golf ездит за рулем девять лет. В момент аварии он был трезв - это подтвердило медосвидетельствование на алкоголь.