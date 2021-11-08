В Свердловской области крупный пожар произошел на пилораме

На месте пожара работали 30 человек личного состава и 9 единиц техники Фото: МЧС по Свердловской области

В поселке Режик Белоярского городского округа накануне вечером, 7 ноября, вспыхнул пожар на пилораме по улице Вздымщиков. Огонь распространился на площади 2 000 квадратных метров и охватил не только пилораму, но и склад готовой продукции и административно-бытовые помешения.

- В 20:57 поступило сообщение о пожаре. В 22:51 пожар локализован. В 00:56 открытое горение ликвидировано. К тушению пожара привлечены 30 человек личного состава и 9 единиц техники, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Проливку и разбор сгоревших конструкций пжарные завершили уже утром - в 06:24. Данных о пострадавших нет.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка