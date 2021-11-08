В Свердловской области 50% жителей не успели отдохнуть за нерабочие дни

Успели отдохнуть в нерабочие дни только 34% свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области закончились нерабочие дни, введенные из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Они длились с 30 октября по 7 ноября, однако, как оказалось, 50 % свердловчан не успели отдохнуть и уверены, что выходных дней должно быть больше.

К такому выводу пришли после опроса жителей региона в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Также, согласно ответам свердловчан, 34% из них хватило нерабочих дней для отдыха, остальные затруднились с ответом.

Также специалисты выяснили, чем занимались жители Свердловской области в нерабочие дни. Оказалось, что 13% свердловчан не теряли времени зря и работали на второй работе. Это в основном ИТ-специалисты, юристы и маркетологи. Столько же человек в выходные занимались ремонтом.

Кроме того, опрос показал, что 29% проводили время на даче/огороде и с друзьями, 39% путешествовали и столько же просто сидели дома, а 55% свердловчан пользовались свободным временем, чтобы гулять. Большинство жителей региона предпочли это время провести с семьей - таких среди опрошенных 68%.