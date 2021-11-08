На рынке в Екатеринбурге нарушали режим COVID-free зон

Узнав о проверке собственники павильонов на рынке начали спрашивать коды у посетителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, на рыночном комплексе на улице Бахчиванджи нарушали режим COVID-free зон. В павильоны пускали покупателей без проверки QR-кодов. Нарушения выявили сотрудники министерства общественной безопасности совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии.

- Накануне системное несоблюдение здесь нормы о проверке QR-кодов при посещении покупателями торговых павильонов зафиксировали специалисты МинАПК региона. В итоге внеплановый визит на рынок подтвердил наличие этих нарушений, - рассказали в оперштабе Свердловской области.

Нарушение коронавирусного режима выявили в первом же павильоне, где продавали обои. Директору магазина было передано извещение о прибытии в министерство общественной безопасности Свердловской области, где будет составлен протокол об административном правонарушении.

В оперштабе отметили, что собственники других торговых точек, узнав о проверке, начали спрашивать наличие кодов у посетителей.

По данным оперштаба, в целом же регулярные проверки контрольных групп фиксируют, что абсолютное большинство предпринимателей на территории региона соблюдают все требования коронавирусного режима.

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