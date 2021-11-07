На Урале прокуратура проверит приемную семью, от которой из-за голода сбежал ребенок

Родители жестоко обращались со всеми своими детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в Североуральске ребенок ушел из приемной семьи, потому что его приемные родители не заботились о нем и других своих детях.

- В частности, дети голодают, приемные родители не покупают необходимую одежду и обувь, не приобрели школьную и зимнюю одежду, оставляют одних на несколько дней, применяют к несовершеннолетним меры наказания -, сообщают в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Сейчас прокуратура организовала проверку приемной семьи в связи с противоправными действиями приемных родителей.

Будет проверена деятельность органов опеки и попечительства по работе с указанной семьей. А также сотрудники прокуратуры опросят педагогов образовательных учреждений, которые посещают дети.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - также добавили в пресс-службе.