В Екатеринбурге вместо шамана из Якутии Александра Габышева задержали шамана из Бурятии

Слева - Александр Габышев, справа - Николай Дылыков. Фото: соцсети

Накануне днем в Интернете появилась информация о том, что в Екатеринбурге был задержан и отправлен в психиатрическую больницу Якутский «шаман» Александр Габышев, который отправился пешком в Москву, чтобы, по его словам, изгонять демона. В ГУ МВД России по Свердловской области информацию опровергать не стали, однако от комментариев воздержались.

Позже в telegram-канале «Вечерние ведомости» появилась информация о том, что в Екатеринбурге действительно задержали шамана, но только им оказался не Александр Габышев.

- По данным источников «Вечерних ведомостей», его полное имя Дылыков Николай Петрович (также он мог иметь имя Гаффаров Николай Абдурасулович), - говорится в посте канала. - Дылыков родился в 1970 году в Читинской области, сейчас проживает в Железнодорожном районе Улан-Удэ. В этом месяце Дылыкову должен исполниться 51 год. Вполне возможно, что свой день рождения он встретит в психиатрической больнице.

Также по данным telegram-канала «Свет Екатеринбург», Дылык путешествует по городами обещает «спасти человечество от педофилов-сатанистов». Сейчас он находится в психиатрической клинике на 8-м километре Сибирского тракта.