По мнению тренера, такое качество игры не допустимо Фото: Артем КИЛЬКИН

Матч «Урала» и «Зенита» в Екатеринбурге по праву носил статус встречи игры лучшей и худшей команд чемпионата. Но результатом игры стала ничья.

По мнению главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака, на поражение очень сказалось удаление с поля Клаудиньо.

- Сегодня игра абсолютно не получилась. И в первом тайме очень мало было активностей. Контроль мяча, который был, не реализовывался в острые моменты. Нужно было добавлять усилия в движении, прежде всего, в работе с мячом, быстроте во всех компонентах, - прокомментировал игру Сергей Семак. - В перерыве поменяли технику, но, к сожалению, удаление спутало нам все карты. Конечно, сложнее было в тайме играть в меньшинстве. Что касается атаки, были какие-то подходы, но в любом случае, я думаю, что на победу мы все равно не наиграли. Будем разбирать игру. Такое качество игры не допустимо.

В первом тайме гости могли остаться в меньшинстве, но арбитр Игорь Панин не стал показывать вторую жёлтую карточку Ярославу Ракицкому.

В перерыве Семак заменил защитника на Малкома, а Дзюбу сменил Ерохин. Но на 50-й минуте прямую красную получил Клаудиньо. Бразилец прямой ногой влетел в Арсена Адамова и мгновенно был изгнан с поля.

Под конец второго тайма хозяева организовали финальный штурм, но опасности у ворот Кержакова было минимум. «Зенит» впервые в этом сезоне не пропустил, а для «Урала» это третья ничья с петербуржцами за восемь лет в РПЛ.

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