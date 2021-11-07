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Общество7 ноября 2021 12:47

Правительство РФ досрочно выделит более миллиарда рублей на развитие инфраструктуры Екатеринбурга

На выделенные средства в столице Урала реконструируют три улицы и проведут новую трамвайную линию в Академическом
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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по распоряжению правительства более 1,1 млрд рублей будет досрочно направлено в Башкортостан и Свердловскую область

по распоряжению правительства более 1,1 млрд рублей будет досрочно направлено в Башкортостан и Свердловскую область

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Российской Федерации выделит более 1,1 млрд рублей на финансирование развития городской инфраструктуры в Уфе и Екатеринбурге. Об этом сообщает официальный портал правительства РФ.

- Более 1,1 млрд рублей будет досрочно направлено в Башкортостан и Свердловскую область. Такое распоряжение утвердило Правительство, - говорится на сайте. - Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022–2023 годы, но будут получены регионами уже сейчас, так как строительные работы идут с опережением.

На выделенные средства в Екатеринбурге руконструируют улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей, а также в Академическом районе появится трамвайная линия.

Работа ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».