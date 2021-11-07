Медиками было зарегистрировано 737 новых случаев COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперативного штаба на 7 ноября, в Свердловской области снизилось количество заболевших коронавирусом за последние сутки. Медиками было зарегистрировано 737 новых случаев COVID-19, среди них 170 случаев было выявлено в Екатеринбурге. При том, что за предыдущие сутки был зарегистрирован 741 случай COVID-19 на Среднем Урале и 207 случаев в Екатеринбурге.

А вот общее зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции продолжает расти. На сегодняшний день оно составляет 162 479.

950 госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии, 606 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 508 – на аппаратах ИВЛ.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 8 380. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Из ковидариев ыписано 518 человек. Общее число выписанных достигло 145 554.

Зарегистрировано 27 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 7 677.