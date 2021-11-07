В Нижнем Тагиле задержали депутата, который пьяным вел машину

За рулем находился 21-летный депутат Молодежного парламента Антон Мятович Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в ночь на 5 ноября в ходе плановых проверок в период выходных и праздничных дней экипаж ДПС остановил автомобиль Skoda Karoq. За рулем находился 21-летный депутат Молодежного парламента и экс-кандидат в Госдуму Антон Мятович. Оказалось, что он вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Из-за чего и был задержан. Об этом накануне рассказали в «Между строк».

- В Нижнем Тагиле в период выходных и праздничных дней проходит рейд «Безопасная дорога», направленный на выявление водителей в состоянии опьянения и водителей без права управления. В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение, что по городу передвигается автомобиль Skoda, которым управляет нетрезвый мужчина. Данный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД в Дзержинском районе. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования на месте отказался, - рассказали в «Между строк» со ссылкой в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

После этого на водителя был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Теперь депутату Молодежного парламента грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.