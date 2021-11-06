«Автомобилист» потерпел поражение на встрече c «Ак Барсом» в Казани

Матч проходил с большим количеством борьбы и мелких потасовок. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Екатеринбургские хоккеисты из «Автомобилиста» сегодня, 6 ноября, провели финальный матч перед паузой до Евротура. Он прошел в Казани. Играли уральцы с «Ак Барсом». К сожалению для болельщиков из Екатеринбурга, игра закончилась поражением нашей команды. Хотя матч был напряженный и закончился со счетом 5:4.

- Матч проходил с большим количеством борьбы и мелких потасовок – в первом периоде команды трижды получали обоюдные удаления и играли в формате 4 на 4, - отмечают в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Первый период, как и второй, команды завершили вничью. В третьем периоде наша команда повела в счете, но казанцы быстро выровняли положение. А победную для себя пятую шайбу в наши ворота «Ак Барс» забросил за 20 секунд до конца встречи.