В Екатеринбурге из горящего дома пожарные с помощью лестниц спасли через окна шесть человек

Загорелся дом на улице Индустрии. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В третьем часу дня на улице Индустрии в Екатеринбурге начался пожар. На втором этаже трехэтажного жилого дома загорелась квартира.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы четыре человека, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательными подразделениями по трехколенной лестнице из окон третьего этажа спасены шесть человек, из них один ребенок.

На место ЧП прибыли четыре пожарные машины и 15 сотрудников МЧС. Огонь был полностью потушен к 16.36.