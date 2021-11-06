Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 ноября 2021 года

С начала пандемии коронавирусом в Свердловской области переболели 161 742 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области заболеваемость коронавирусом остается высокой. За минувшие сутки медики выявили еще 741 случай COVID-19 на Среднем Урале. Из этого количества - 207 приходится на Екатеринбург.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 161 742, - сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 939 госпитализированных оценивается как тяжелое, 596 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 483 – на аппаратах ИВЛ.

Еще 8 366 пациентов лежат в больницах в состоянии средней тяжести. При этом за сутки из больниц был выписан 521 человек, болевший коронавирусом.