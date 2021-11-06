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Общество6 ноября 2021 14:18

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 ноября 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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С начала пандемии коронавирусом в Свердловской области переболели 161 742 человека.

С начала пандемии коронавирусом в Свердловской области переболели 161 742 человека.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области заболеваемость коронавирусом остается высокой. За минувшие сутки медики выявили еще 741 случай COVID-19 на Среднем Урале. Из этого количества - 207 приходится на Екатеринбург.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 161 742, - сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 939 госпитализированных оценивается как тяжелое, 596 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 483 – на аппаратах ИВЛ.

Еще 8 366 пациентов лежат в больницах в состоянии средней тяжести. При этом за сутки из больниц был выписан 521 человек, болевший коронавирусом.