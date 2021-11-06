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Происшествия6 ноября 2021 14:07

Пожарные закончили тушить пламя на месте взрыва в Краснолесье

Площадь пожара составила 100 квадратных метров
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Взрывом был разрушен ангар. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Взрывом был разрушен ангар. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В промзоне на улице Академика Вонсовского пожарные остановили распространение пламени. В половине второго часа дня в одном из ангаров разорвался газовый баллон, из-за чего загорелись покрышки. Пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров.

- В 14.12 пожарные локализовали огонь на пожаре в Екатеринбурге по улице Академика Вонсовского, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 14.49 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции.