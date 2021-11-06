Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 ноября 2021 13:00

Очевидцы рассказали, из-за чего произошел взрыв в ангаре в районе Краснолесья

В здании находились трое рабочих
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Черный дым от пожара был виден даже из центра Екатеринбурга. Фото: @SvetEKB

Черный дым от пожара был виден даже из центра Екатеринбурга. Фото: @SvetEKB

Днем в субботу в районе Краснолесья в ангаре на промзоне разорвался газовый баллон, частично разрушивший здание. После этого загорелись покрышки, из-за чего черный дым был виден даже из центра Екатеринбурга. Как рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуаций, ЧП случилось из-за избыточного давления в подключенном к газовому баллону оборудовании.

- По предварительной информации, при взрыве вздулась обшивка стен ангара и рухнула часть крыши. Потом начался пожар внутри ангара и снаружи, - сообщает источник.

При этом в ангаре находились трое рабочих. Они успели выбежать до взрыва и не пострадали. Пламя распространилось на площадь в 100 квадратных метров.