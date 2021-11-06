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Общество6 ноября 2021 11:13

МЧС Свердловской области предупредило о гололеде и сильном ветре в воскресенье

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
Источник:kp.ru
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На улице возможен гололед.

На улице возможен гололед.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Грядущее воскресенье в Свердловской области будет ветренным. Из-за этого в МЧС выпустили предупреждение о непогоде.

- По данным синоптиков 7 ноября местами в Свердловской области сохранятся ветер с порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег, гололедицы на дорогах, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды.

В МЧС напоминают: если сильный ветер застал вас на улице, держитесь подальше от стен домов, так как с крыш и балконов может упасть шифер или другие предметы.

- Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, - добавляют в ведомстве. - Автолюбителям необходимо «переобуть» технику в зимнюю резину. От поездок на летней резине в период гололедицы лучше отказаться.