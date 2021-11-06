Автобус с вахтовиками, ехавший из Екатеринбурга, насмерть сбил человека в Башкортостане

Авария произошла в пятницу вечером. Фото: instagram.com/gibdd_rb/

Сотрудники ГИБДД республики Башкортостан разбираются в обстоятельствах аварии, в которой участвовал микроавтобус «Mercedes Sprinter», ехавший из Екатеринбурга в Уфу. По данным ведомства, авария произошла в седьмом часу вечера на 101 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит.

- 61-летний мужчина, управляя микроавтобусом, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Уфы, допустил наезд на 52-летнего местного жителя, - сообщают в УГИБДД МВД по Республике Башкортостан. - В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В автобусе ехали 19 вахтовиков. Сами пассажиры не пострадали.

-Известно, что на одежде погибшего светоотражающих элементов не имелось. Со слов водителя, мужчина шёл по проезжей части. Начато разбирательство, - добавляют в ГИБДД.