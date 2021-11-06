Где в Екатеринбурге привиться от коронавируса 6 ноября 2021

В Екатеринбурге 6 ноября работает 12 выездных пунктов вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается вакцинация населения от коронавируса. Так, сегодня, 6 ноября, в столице Урала работает 12 выездных пунктов вакцинации. Региональный оперативный штаб по борьбе с болезнью опубликовал список, где именно в этот день можно привиться.

- Цирк (ул. 8 Марта, 43, с 09.00 до 19.00);

- ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41 с 9.00 до 19.00);

- ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133, с 9.00 до 19.00);

- ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46, с 9.00 до 19.00);

- ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, с 9.00 до 20.00);

- ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5, с 9.00 до 19.00);

- Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт, с 9.00 до 19.00 с перерывом с 13.30 до 14.30);

- ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50, с 10.00 до 19.00);

- ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45, с 9.00 до 19.00);

- ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17, с 10.00 до 19.00);

- ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2, с 10.00 до 19.00);

- Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж, с 10.00 до 19.00);

В оперштабе напоминаю, что желающим сделать прививку против коронавируса, надо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.