В понедельник в Екатеринбурге потеплеет до +3 и пойдет мокрый снег

В начале ноября екатеринбуржцам вновь понадобился зонт. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с потепления. По прогнозам синоптиков в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров покажут 0 градусов Цельсия. А уже в понедельник днем они поднимутся до +1...+3 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

- Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».

В среднем же по Свердловской области картина аналогичная. Ночью в одних районах возможно потепление до +1. В других, наоборот, ожидается -4 градуса Цельсия и гололед. Днем температура в регионе будет варьироваться от 0 до +5 градусов. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.