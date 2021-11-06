В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего пятиэтажного дома 12 человек

Пожар случился на улице Ереванской. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

На улице Ереванская в шестом часу вечера начался пожар в пятиэтажном жилом доме. Пламя вспыхнуло на пятом этаже на кухне общего пользования. Еще до того, как прибыли пожарные, из дома эвакуировались 15 человек. Но часть людей оставалась внутри - не могли выйти в подъезд из-за дыма.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасены 12 человек, в том числе 5 детей, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пострадавших нет.

На месте ЧП работали две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Огонь был потушен к 06.17.