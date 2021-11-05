В Нижнем Тагиле иномарка сбила на «зебре» маму с ребенком

ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД

4 ноября в 18:30 у дома № 163 по улице Красноармейской в микрорайоне Выя мать с сыном попали под колеса иномарки на пешеходном переходе.

44-летний водитель за рулем «Форд Фьюжн» ехал с Лебяжки по направлению к улице Космонавтов. На пешеходном переходе он не заметил пешеходов и наехал на них.

В результате с травмами в больницу попали 43-летняя женщина и ее 11-летний сын. Водитель в момент ДТП был трезв, стаж его вождения составляет 19 лет, за нарушения ПДД ранее он не привлекался. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Напомним, что вечером, 4 ноября, на ГГМ в Нижнем Тагиле 22-летний водитель легкового авто влетел в бордюр и опору ЛЭП. Погибли два пассажира – 17-летняя девушка и 21-летний молодой человек.