В Екатеринбурге на Егоршинском подходе произошло массовое ДТП

В Екатеринбурге произошла массовая авария. В ДТП никто не пострадал. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером 5 ноября при повороте на Егоршинский подход произошло массовое ДТП. В результате аварии столкнулись три машины – «Газель», «Лексус» и «Хонда».

В результате аварии столкнулись три машины - "Газель", "Лексус" и "Хонда"

По предварительным данным, которые сообщили «КП – Екатеринбург» в ГИБДД по Екатеринбургу, водитель "Газели" не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего врезался во впереди движущийся "Лексус". Лексус в результате столкновения выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хондой".

На месте происшествия приехали сотрудники экстренных служб. В ДТП никто из водителей не пострадал.