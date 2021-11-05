В Сургуте бизнесмены собрали продуктовые наборы для врачей

Подарки медкам доставили прямо на работу во время пересменки. Фото: "Югра-Ньюс"

В Сургуте в акции, организованной городской администрацией для помощи медикам, приняли участие местные бизнесмены, собравшие для врачей продуктовые наборы, а также пироги и подарки.

Врачам, которые трудятся в «красных зонах» по 12 часов, презенты доставили прямо на работу во время пересменки. В ответ труженики поблагодарили неравнодушных предпринимателей и попросили граждан следить за своим здоровьем.

- Мы хотели бы обратить большое внимание населения Югры, чтобы люди обязательно следили за своим здоровьем и соблюдали противоэпедимические правила, - говорят врачи, слова которых приводит издание ugra-news.ru.

Подарки врачам доставили в рамках всероссийской акции «Маленькие радости врачам», к которой в этом году подключилась Югра.