Уральские синоптики продлили штормовое предупреждение на 6 ноября

На тротуарах и дорогах будет гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области 6 ноября 2021 года пройдет мокрый снег, на дорогах будет гололед. Также в этот день уральские синоптики пообещали сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, из-за чего в регионе на сутки продлено штормовое предупреждение.

По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, из-за плохой погоды возможно налипание снега на провода. Что может привести к перебоям с электроснабжением. Гражданам нужно быть осторожнее на улицах из-за гололеда, а также не проходить под балконами и у зданий, так как с крыш может сойти снег.

Владельцам автомобилей не стоит парковать их у зданий, рекламных конструкций и возле деревьев.

- Выдвигаясь на автомобиле, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Автолюбителям необходимо «переобуть» технику в зимнюю резину. От поездок на летней резине в период гололедицы лучше отказаться, - рассказывают в пресс-службе регионального МЧС.

В этот день спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от походов, а водителям нужно быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

В случае возникновения ЧС нужно звонить в МЧС по номеру 101, либо на единый номер вызова экстренных служб 112.